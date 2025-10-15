Верес готов рассмотреть предложения по трансферу центрального защитника Семена Вовченко, сообщает «ТаТоТаке».

В Ровно решили искать для Вовченко новый клуб, потому что в этом сезоне в ровенской команде сформировалась пара основных центрбеков Гончаренко-Ципот.

В этом сезоне Вовченко провел в составе Вереса 6 матчей: 1 ассист. Контракт центрбека с Вересом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Семен играет за Верес с 2022 года. С тех пор защитник провел 89 матчей: 5 голов, 2 ассиста.

