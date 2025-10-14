Мацей Кендзёрек, ассистент главного тренера Динамо Александра Шовковского, поделился анализом состава бело-синих.

Сейчас их стало немного больше, потому что в последнее трансферное окно к нам присоединились три легионера. Они появились в Динамо примерно в то же время, что и я. А до этого был только один легионер — нападающий Эдуардо Герреро. Потом появился Анхель Торрес. А теперь к нам присоединились румын Владислав Бленуце, нигериец Шола Огундана, и центральный защитник из Сенегала Алиу Тиаре.

Таким образом, в Динамо теперь пять легионеров. Это относительно немного по сравнению со структурой польских команд. Но я расскажу вам интересный факт. Я слышал эту информацию, не знаю точно, насколько она достоверна, но слышал её из нескольких источников: примерно 70% игроков, которые выступают в чемпионате Украины, или выпускники академии Динамо, или игроки, которым пришлось играть за Динамо.

Также здесь ведется активная работа с молодёжью. Она на очень высоком уровне. Вот сейчас, во время паузы на матчи сборных, к нашей первой команде присоединились пять молодых игроков юношеской команды (U-19), и, признаюсь, я действительно впечатлён уровнем этих футболистов, – передает слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир Radio TOK FM.