Количество сборных, которые гарантировали себе участие в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, достигло 28 команд.

Последними путевки на турнир получили Англия, ЮАР, Сенегал, Катар, Саудовская Аравия и Кот-д’Ивуар.

Среди других участников также есть сборные стран-хозяек и команды, которые уже прошли отбор:

Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Катар, Саудовская Аравия и Англия.

Сборные Канады, Мексики и США получили места на мундиале как команды-хозяйки.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля, а в нем примут участие 48 сборных — впервые в истории турнира.