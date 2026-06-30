Клуб УПЛ подписал аргентинского легионера
Известны подробности трудового договора
около 1 часа назадПодписаться в
Рафаэль Профини. Фото: ФК Харьков
ФК Харьков объявил о переходе центрального полузащитника Рафаэля Профини. Аргентинский хавбек подписал контракт по схеме 3+1, сообщает пресс-служба харьковского клуба.
22-летний игрок стал первым аргентинцем в истории ФК Харьков.
Профини на юношеском уровне играл за Сентарио, Ньюеллс Олд Бойз и Бельграно. С 2020 года выступал за Унион де Санта-Фе, в составе основной команды провел 60 матчей, в которых отметился 1 голом и 6 ассистами.