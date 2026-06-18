Клуб УПЛ представил нового тренера команды.
Бывший футболист получил новую работу
около 8 часов назадПодписаться в
Украинский специалист Илья Галюза присоединился к тренерскому штабу ровенского Вереса. Об этом сообщает пресс-служба «волков».
Галюза родился 16 ноября 1979 года в Архангельске. Воспитанник детско-юношеской футбольной школы луганской Зари. Именно в Луганске делал первые шаги в профессиональном футболе.
Также выступал за Черноморец (Одесса), Днепр (Могилев, Беларусь), Шяуляй (Литва), Таврия (Симферополь), Шахтер (Солигорск, Беларусь), Белшина (Бобруйск, Беларусь). Обладатель Кубка Украины (2010), финалист Суперкубка Украины (2010), обладатель Кубка Беларуси (2014).
В качестве тренера работал в СДЮШОР Черноморец (Одесса), Академии СК Днепр-1 (Днепр), а в течение последних четырех сезонов возглавлял команду Южная Пальмира-НГУ (Одесса), с которой завоевал серебряные медали чемпионата Одессы и золотые медали чемпионата Одесской области.
Поделиться