Павел Василенко

Пресс-служба ЛНЗ сообщила о продлении контракта до 2029 года с главным тренером команды Виталием Пономаревым.

«Главный тренер ФК ЛНЗ Виталий Пономарёв продлил контракт с клубом до 2029 года. Продление контракта с Виталием Юрьевичем – это доверие клуба к выбранному направлению, тренерскому штабу и общему видению дальнейшего развития ЛНЗ», – говорится в сообщении.

Пономарев возглавил ЛНЗ перед стартом прошлого сезона. С ним команда сразу заняла самое высокое в своей истории – второе место в УПЛ и в новой кампании дебютировала в еврокубках, где остановилась на первой же для себя стадии второго квалификационного раунда Лиги конференций, проиграв Генту (0:0, 0:0, по пенальти – 2:4).

В текущем сезоне УПЛ команда Пономарева после четырех туров занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

В пятом туре в воскресенье, 6 сентября, ЛНЗ на выезде сыграет с Динамо. Встреча начнется в 13:00.