Денис Седашов

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подвел итоги повторного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против бельгийского Гента.

Украинский клуб уступил только после серии пенальти (2:4) после двух нулевых ничьих в основное и дополнительное время, завершив выступления в своем дебютном еврокубковом сезоне.

Наставник черкассов отметил самоотдачу подопечных и подчеркнул, что команда была конкурентоспособной на фоне опытного соперника. Слова приводит ua.tribuna.com.

Мы начали игру довольно качественно, были моменты. Конечно, против такой команды, как «Гент», все 120 минут тяжело играть, но я хочу поблагодарить команду. Несмотря на то, что это наше дебютное противостояние и вообще первый раз играем в еврокубках, считаю, что команда была конкурентоспособной на фоне такого соперника. Мы уступили только после серии пенальти. Замены не делали раньше, потому что футболисты, которые были на поле, довольно качественно играли согласно нашей установке на матч. В такую игру было сложно войти. В конце мы немного изменили тактику, перешли на 4-3-3. Не хотелось бы вообще, чтобы были пики формы. Я думаю, что нужно играть в чемпионате весь год, и необходимо, чтобы футболисты были в форме постоянно. Мы получили бесценный опыт – например, игры с болельщиками, когда был полный стадион. Ведь сначала был ковид, потом война в Украине, и футболисты ещё были юнцами, никто при таких трибунах не играл. Поэтому нужно брать хорошее из тех матчей, анализировать и делать выводы для следующей игры через три дня в чемпионате. Виталий Пономарёв

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