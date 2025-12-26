Представители саудовской лиги проявляют активный интерес к форварду Барселоны Роберту Левандовскому. По данным AS, футболисту могут предложить контракт минимум на два сезона.

Действующий контракт Левандовского с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2025/26. Его будущее будет зависеть от переговоров агента Пини Захави с клубами Саудовской Аравии. Переезд на Ближний Восток выглядит реальным и привлекательным для 37-летнего польского форварда.

На прошлой неделе Левандовски интересовался Чикаго Файр из MLS, но финансовые условия американского клуба уступают предложениям из Саудовской Аравии.

В настоящее время Левандовский потерял ведущую роль в составе Барселоны, а недавние проблемы со здоровьем ограничивают его игровую практику. В этом сезоне форвард провел 18 матчей за клуб, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

