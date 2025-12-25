Барселона может подписать защитника из Униона Берлин
Каталонцы ищут центрального защитника
около 2 часов назад
Діогу Лейте/фото: Уніон Берлін
Каталонская Барселона планирует зимой усилить позицию центрального защитника, сообщает Sport.es.
По данным источника, руководство «сине-гранатовых» рассматривает вариант подписания центрбека берлинского Униона Диогу Лейте в январе.
Действующий контракт португальского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 Диогу Лейте провел за Унион 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Барселона планирует оформить трансфер защитника в зимнее трансферное окно.