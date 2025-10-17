Павел Василенко

В ближайшие дни мадридский Реал сыграет несколько важных матчей. По данным El Chiringuito, один из игроков команды борется с травмой, которая не позволит ему принять участие в предстоящем матче.

В воскресенье команда Хаби Алонсо сыграет на выезде с Хетафе, а в следующие дни на «Сантьяго Бернабеу» встретится с Ювентусом и Барселоной.

По данным источника, Дани Себальос не сыграет в предстоящем матче.

Обследование выявило растяжение подколенного сухожилия левой ноги. Полузащитник не будет в составе команды на матч против Хетафе.

Его участие в поединке Лиги чемпионов против Ювентуса также под вопросом. Однако, он должен восстановиться к предстоящему Эль Класико с Барселоной.

Сообщается, что перерыв Себальоса продлится всего несколько дней. Пока Реал не хочет рисковать без необходимости.

В этом сезоне Себальос сыграл шесть матчей в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов без результативных действий.