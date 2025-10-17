Лунін сообщил президенту Реала, что хочет покинуть клуб
Флорентино Перес отреагировал на желание украинца
около 2 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин решил покинуть команду Хаби Алонсо. По данным E-Noticies, он лично сообщил о своих планах президенту клуба Флорентино Пересу. Главной причиной стало недовольство ролью запасного и невозможность бороться за место в основе, где прочно закрепился Тибо Куртуа с контрактом до лета 2027 года.
Перес был удивлён решением Лунина и хотел сохранить его в составе, однако не намерен удерживать игрока против его воли. Президент дал понять, что трансфер возможен лишь за сумму выкупа в 30 миллионов евро.
В этом сезоне Лунин не провёл за основную команду ни одной игровой минуты.