Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин решил покинуть команду Хаби Алонсо. По данным E-Noticies, он лично сообщил о своих планах президенту клуба Флорентино Пересу. Главной причиной стало недовольство ролью запасного и невозможность бороться за место в основе, где прочно закрепился Тибо Куртуа с контрактом до лета 2027 года.

Перес был удивлён решением Лунина и хотел сохранить его в составе, однако не намерен удерживать игрока против его воли. Президент дал понять, что трансфер возможен лишь за сумму выкупа в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин не провёл за основную команду ни одной игровой минуты.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла нацелилась на Лунина.