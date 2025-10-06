Павел Василенко

Сборная Украины начала подготовку к двум матчам отбора ЧМ-2026 – против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались до лагеря национальной команды поездом до Варшавы, а оттуда – автобусом. Легионеры присоединялись к партнерам уже непосредственно в Польше, сообщает пресс-служба УАФ.

На этой локации сине-желтые будут тренироваться до 8 октября, когда команда отправится в Рейкьявик. 9-го числа там состоятся традиционные предматчевые пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов (начало — в 20:30 по киевскому времени) и тренировка (21:00 по киевскому времени) на арене матча Исландия – Украина, стадионе «Лейгардальсведлюр». Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

12 октября в Кракове пройдут уже традиционные мероприятия перед матчем Украина – Азербайджан. В 17:30 по местному времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков, а в 18:00 – тренировка сборной Украины.

Общение с представителями СМИ азербайджанской стороны и тренировка наших соперников начнутся в 19:30 и 20:00 по местному времени соответственно.

Сборная Украины неудачно стартовала в квалификации ЧМ-2026. В первом туре сине-желтые уступили Франции (0:2). Затем подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Азербайджаном (1:1). После второго тура украинцы находятся на третьей позиции в турнирной таблице группы.