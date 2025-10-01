Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков находится на финальной стадии восстановления после травмы.

Как сообщает FútbolFantasy, 27-летний игрок уже начал тренировки с мячом в высоком темпе, хотя пока что занимается по индивидуальной программе.

Цыганков считается одним из ключевых футболистов сборной Украины и, если успеет полностью восстановиться, сможет помочь национальной команде в октябрьских матчах квалификации против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Стоит отметить, что Жирона набрала лишь три очка после семи туров Ла Лиги и замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Ранее сообщалось, что руководство Жироны дало Мичелу два матча на исправление ситуации.