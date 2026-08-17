Ключевой игрок Шахтера прояснил ситуацию с потасовкой после матча с ФК Харьков
Футболист дал четкий ответ
Фото: ФК Шахтер
Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал конфликт с игроками Харькова после победы 1:0 в матче третьего тура УПЛ.
«Я был с болельщиками и уже позже пришел в подтрибунное помещение. Понял, что какая-то суматоха началась. Я уже говорил, что нужно уметь проигрывать. Как и уметь выигрывать».
«Команда, которая проиграла, наверное, не была рада тому, как радовались победители. Ничего. Это добавит остроты нашему противостоянию», – сказал Бондар в комментарии Профутбол Digital.
Ранее сообщалось, президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Тураном, Палкиным и Срной накануне матча против Харькова.