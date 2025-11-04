Президент Динамо Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе ответил на вопросы относительно будущего тренера киевского клуба Александра Шовковского.

- В последнее время вокруг имени главного тренера Динамо ходит много разговоров и слухов. Как вы относитесь к этой информации?

- Когда Шовковский был на пике - его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат - его обожали. А сегодня он плох. Бывшие великие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им.

Если потребуется - я сам приму решение. Я вижу, как Шовковский работает. Вижу, как он прогрессирует как тренер и набирается опыта. Непростая ситуация, да. Возможно, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Но, поверьте, если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Мы пригласили бы 5-6 нигерийских игроков - и они приехали бы к нам. Но это совсем другая история. На сегодня я уверен в Шовковском и доверяю ему.