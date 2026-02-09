Французский нападающий Рандаль Коло-Муани не станет игроком Тоттенхэма на постоянной основе после завершения срока аренды. Лондонский клуб не намерен активировать опцию выкупа футболиста, который принадлежит Пари Сен-Жермен.

По информации TEAMtalk, именно отсутствие планов по полноценному трансферу стало одной из причин, по которым 27-летний форвард рассматривал возможность покинуть Тоттенхэм еще во время зимнего трансферного окна. Однако тогда переход так и не состоялся.

Отмечается, что нынешняя ситуация всё больше беспокоит Коло-Муани, так как он опасается потерять шансы попасть в окончательную заявку сборной Франции на будущий чемпионат мира. Недостаточная игровая практика и неопределенность с клубным будущим могут негативно повлиять на позиции нападающего.

В текущем сезоне Рандаль Коло-Муани провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.