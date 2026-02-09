Виталий Кличко — о Трампе: «У меня нет его номера, мы не друзья»
Мэр Киева рассказал о знакомстве с президентом США
10 минут назад
Бывший чемпион мира по боксу и нынешний мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал знакомство с президентом США Дональдом Трампом.
Я знаю Дональда Трампа, мы ранее встречались несколько раз и хорошо общались в прошлом. Трамп даже посещал боксерские поединки.
Он добавил, что после избрания Трампа президентом США у них не было возможности пообщаться лично, хотя его брат Владимир поддерживал контакт с бывшим главой Белого дома.
Мы не являемся друзьями, у меня нет его номера телефона.
