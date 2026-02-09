Бывший чемпион мира по боксу и нынешний мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал знакомство с президентом США Дональдом Трампом.

Я знаю Дональда Трампа, мы ранее встречались несколько раз и хорошо общались в прошлом. Трамп даже посещал боксерские поединки.

Он добавил, что после избрания Трампа президентом США у них не было возможности пообщаться лично, хотя его брат Владимир поддерживал контакт с бывшим главой Белого дома.

Мы не являемся друзьями, у меня нет его номера телефона.