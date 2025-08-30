Колос благодаря автоголу обыграл Эпицентр и вышел на первое место в УПЛ
Судьбу поединка решил один мяч
около 1 часа назад
Фото: ФК Колос
В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги ковальский Колос дома принимал Эпицентр из Каменца-Подольского. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
На 64-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Эпицентра Степан Григоращук.
Колос набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр проиграл все четыре матча в элитном дивизионе – команда Сергея Нагорняка занимает последнее, 16-е место.
УПЛ, 4-й тур
Колос – Эпицентр – 1:0
Гол: Григоращук, 64 (автогол).