Колос официально объявил о прекращении сотрудничества с лидером команды
Клуб сделал заявление
около 1 часа назад
Фото - ФК Колос
Ковалёвский Колос официально сообщил, что украинский вингер Владислав Велетень покидает клуб.
«Владислав Велетень покинул Колос! Мы искренне благодарим Владислава за этот период сотрудничества!
Благодарим Владислава за профессионализм и вдохновенную игру за нашу команду и желаем успехов на новом этапе карьеры!» – написала пресс-служба клуба.
Напомним, что футболиста в последнее время активно связывали с житомирским Полесьем. Как отмечалось, «волки» заплатят за Велетня 500 тысяч евро.