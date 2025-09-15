Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился мнением о поражении своей команды от Колоса со счетом 1:3 в матче УПЛ.

«Наша стара болезнь — первый момент и мы пропускаем. Первый тайм был такой, что спать хотелось. Потом показали реакцию. Вышли на поле ребята, которые более-менее усилили нашу игру. Забили один гол. Пытались спастись. Но соперник был таким, который, когда побеждает, очень качественно играет в обороне. Почему-то начинаем играть тогда, когда пропускаем.

Желание у нас было, но только во втором тайме. Начали матч не очень хорошо. Команда расстроена. Есть над чем работать.

Саленко? Когда не видишь парня две недели, то не знаешь, как он себя чувствует. Тренировался с нами два дня. У него были переезды, а это нагрузка и для молодых игроков тоже. Рассчитываем на него в будущем. Не зря он вызывается в сборную», — сказал Скрипник.