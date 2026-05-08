Колос минимально обыграл Кудривку в 27-м туре УПЛ
Для подопечных Руслана Костышина это четвертая победа подряд
В матче 27-го тура УПЛ ковальский Колос победил Кудрівку. Это четвертая подряд победа команды Руслана Костышина.
На старте игры вратарь хозяев Пахолюк отбил опасный удар Сторчоуса в "девятку", а уже на 24-й минуте Аринальдо Ррапай забил победный мяч для Колоса.
УПЛ. 27-й тур
Колос – Кудрівка – 1:0
Гол: Ррапай, 24
Благодаря победе, Колос с 46 очками временно вышел на пятое место. Кудрівка с 22 баллами остается на 13-й позиции.
