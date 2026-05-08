Денис Седашов

Сборная Украины по хоккею одержала победу над Японией в своем заключительном матче чемпионата мира в Дивизионе 1А.

Начало игры сложилось для украинцев непросто — на 11-й минуте Мураками вывел японцев вперед. Однако еще до конца первого периода сине-желтые смогли не только отыграться, но и обеспечить комфортное преимущество. Шайбы Александра Пересунько, Алексея Дахновского и Даниила Трахта установили окончательный счет матча.

Второй и третий игровые отрезки прошли без заброшенных шайб.

Чемпионат мира. Дивизион 1А

Украина — Япония — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Мураками (Сато, Накадзима), 10:45. 1:1 – Пересунько, 13:09. 1:2 – Дахновский (Трахт, Ворона), 15:11. 1:3 – Трахт (Ворона), 17:24

На данный момент Украина занимает второе место в таблице, которое дает право на выход в элитный дивизион. Дальнейшая судьба команды зависит от итогов игры Польша — Литва. Украинцев устроит любой результат этого поединка, кроме победы поляков в основное время.

Украина отыграла две шайбы в матче с Казахстаном, но уступила в серии буллитов на ЧМ-2026.