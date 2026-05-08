Главный тренер Шахтера Арда Туран для пресс-службы донецчан прокомментировал поражение от Кристал Пэлас (1:2) в полуфинале Лиги конференций.

«Прежде всего, поздравляю «Кристал Пэлас» и их тренера. Они проделали отличную работу и достигли того, чего хотели. Если команда побеждает тебя и выходит в финал еврокубков, это, вероятно, означает, что они приняли больше правильных решений и действовали лучше, так что поздравляю нашего соперника.

Что касается нас, мы очень расстроены. Я не могу принять вылет. Я не хочу принимать это на стадии полуфинала. Потому что сегодня, на мой взгляд, мы играли на уровне, достаточном, чтобы пройти дальше в этом раунде, и мы были ближе к этому, чем может казаться. Но это часть жизни, часть этой игры, иногда так бывает. Будем учиться и извлекать из этого раунда полезные уроки. И никогда не отступим.

Я горжусь своими игроками и нашим европейским путем и считаю, что мы отдали максимум, чтобы дать людям надежду в этом сезоне и в этих 20 еврокубковых матчах. Именно поэтому я горжусь игроками, и мы будем двигаться дальше».