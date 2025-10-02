Колос объявил о продлении контракта с капитаном команды
Клуб сделал официальное заявление
9 минут назад
Фотография - ФК Колос
Защитник и капитан Колоса Андрей Цуриков продлил контракт с ковалевским клубом.
«Стабильная и надежная игра Андрея в защите, а также его бомбардирские способности и огромный опыт игры на самом высшем уровне, делают его почти незаменимым исполнителем на левом фланге нашей обороны.
Поэтому, мы рады сообщить болельщикам, что Андрей Цуриков останется в Колосе еще на длительный срок», – говорится в заявлении клубной пресс-службы.
32-летний Цуриков провел за Колос 59 матчей, забил 10 мячей и сделал два ассиста.
