Защитник и капитан Колоса Андрей Цуриков продлил контракт с ковалевским клубом.

«Стабильная и надежная игра Андрея в защите, а также его бомбардирские способности и огромный опыт игры на самом высшем уровне, делают его почти незаменимым исполнителем на левом фланге нашей обороны.

Поэтому, мы рады сообщить болельщикам, что Андрей Цуриков останется в Колосе еще на длительный срок», – говорится в заявлении клубной пресс-службы.