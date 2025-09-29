Костышин проанализировал первое поражение Колоса в этом сезоне УПЛ
Ковалёвцы не проигрывали 13 матчей подряд в чемпионате
около 11 часов назад
В седьмом туре УПЛ одна из главных сенсаций нынешнего сезона Колос потерпел минимальное поражение от харьковского Металлиста 1925 (0:1), что прервало его впечатляющую серию без поражений, которая длилась 13 матчей подряд с учетом предыдущего чемпионата.
После финального свистка главный тренер команды Руслан Костышин отреагировал на неудачу спокойно и не высказывал серьезных претензий в адрес своих игроков.
«Если анализировать игру, играли две равные команды. По классу, по качеству. А игру решили эпизоды, дуэли. Даже гол, который забил Металлист 1925, там игрок поскользнулся и дал ударить Денису Антюху по воротам и забить гол. Так что, мы наседали, соперники наседали. Инициативой владели мы, потом соперники – такие качели были. У нас чемпионат такой - бывают равные игры, но эпизод решает, один гол решает судьбу матча. Рано или поздно это бы произошло - наша серия без поражений завершилась, к сожалению. Будем начинать другую», – сказал Костышин в комментарии пресс-службы клуба.
Поделиться