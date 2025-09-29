В седьмом туре УПЛ одна из главных сенсаций нынешнего сезона Колос потерпел минимальное поражение от харьковского Металлиста 1925 (0:1), что прервало его впечатляющую серию без поражений, которая длилась 13 матчей подряд с учетом предыдущего чемпионата.

После финального свистка главный тренер команды Руслан Костышин отреагировал на неудачу спокойно и не высказывал серьезных претензий в адрес своих игроков.