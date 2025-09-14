Колос одержал уверенную победу в матче против Зари
Команда Руслана Костишина обеспечила себе преимущество в первом тайме
около 2 часов назад
Заря - Колос/фото: Заря
В пятом туре УПЛ прошел матч между Зарей и Колосом, в котором ковальчане одержали победу со счетом 3:1.
Подопечные Руслана Костышина дважды поразили ворота соперника еще в первом тайме с разницей в шесть минут. Авторами голов стали Юрий Климчук и Андрей Цуриков, при этом Климчук оформил гол и результативную передачу.
Во втором тайме Пилип Будковский сократил отставание для Зари, однако луганчане больше не смогли забить.
В компенсированное время Ибраим Кане мастерски пробил в девятку, установив окончательный счет встречи.
Украинская Премьер-лига, пятый тур
Заря - Колос - 1:3
Голы: Будковский, 52 – Климчук, 36, Цуриков, 42, Кане, 90+4