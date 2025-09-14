В пятом туре УПЛ прошел матч между Зарей и Колосом, в котором ковальчане одержали победу со счетом 3:1.

Подопечные Руслана Костышина дважды поразили ворота соперника еще в первом тайме с разницей в шесть минут. Авторами голов стали Юрий Климчук и Андрей Цуриков, при этом Климчук оформил гол и результативную передачу.

Во втором тайме Пилип Будковский сократил отставание для Зари, однако луганчане больше не смогли забить.

В компенсированное время Ибраим Кане мастерски пробил в девятку, установив окончательный счет встречи.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

Заря - Колос - 1:3

Голы: Будковский, 52 – Климчук, 36, Цуриков, 42, Кане, 90+4