Колос подписал грузинского легионера
Известны детали трудового соглашения
около 1 часа назад
Фото - ФК Колос
К Колосу присоединился грузинский левый защитник/вингер Зураб Рухадзе🇬🇪
Ему 22 года, до этого выступал за команду Дила Гори.
Контракт с Зурабом подписан до лета 2028 года, сообщает официальный сайт ковалевского клуба.
На данный момент Колос занимает третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 10 очков в четырех матчах.
В пятом туре чемпионата Украины команда Руслана Костышина сыграет на выезде против луганской Зари. Матч запланирован на 14 сентября.
Поделиться