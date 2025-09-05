Оболонь во второй раз арендовала игрока Колоса
Футболист вернулся в киевскую команду
Фото - ФК Оболонь
Полузащитник ковалёвского Колоса Олег Ильин отправился в аренду в киевскую Оболонь.
Арендное соглашение продлится до конца 2025 года, сообщает пресс-служба ковалёвского клуба.
Напомним, что в прошлом сезоне Ильин также находился в аренде у Оболони.
В настоящее время киевская команда занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков.
В пятом туре чемпионата Украины «пивовары» на своем поле примут Динамо. Матч пройдет 13 сентября и начнется в 15:30.
