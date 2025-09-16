Один из лидеров старой Ворсклы досрочно возвращается в УПЛ
Футболист 7 лет играл в Полтаве
около 2 часов назад
Артем Челядин / Фото - ФК Ворскла
Полузащитник Ворсклы Артем Челядин вскоре будет представлен в качестве игрока Колоса, сообщает «Футбол с вертолета».
25-летний игрок остается действующим игроком Ворсклы, пока продолжается урегулирование задолженностей перед игроком.
Челядин может заключить контракт с Колосом до субботней игры с Вересом в 6 туре УПЛ.
Артем находится в системе Ворсклы с 2017 года: 138 матчей, 6 голов, 11 ассистов.
Карпаты снова не выиграли в футбол, первая победа Эпицентра и заслуженные пощечины для грандов.
Поделиться