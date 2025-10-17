Павел Василенко

Бывший полузащитник Ворсклы, который отыграл за полтавскую команду почти пять сезонов, Артем Челядин стал игроком ковалевского Колоса.

Ранее ТаТоТаке сообщало, что контракт будет подписан на два года и без какой-либо компенсации предыдущему клубу игрока.

В сезоне 2024/25 Челядин сыграл за Ворсклу 25 матчей во всех официальных турнирах: один гол, одна результативная передача.

Transfermarkt оценивает 25-летнего опорного полузащитника в 600 тысяч евро.

В настоящее время Колос занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков. В матче 9-го тура чемпионата Украины ковалевская команда в гостях сыграет с ЛНЗ. Поединок в воскресенье, 19 октября, и начнется в 13:00.