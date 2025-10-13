Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня понедельника, 13 октября, в 13-м туре украинской Второй лиги.

В результативном противостоянии группы А Реал Фарма поделила очки с Буковиной-2, сыграв вничью 2:2. Хозяева вышли вперед благодаря голу Фабера на 8-й минуте, но эйфория оказалась кратковременной. Уже через три минуты Князев с пенальти сравнял счет, вернув интригу в игру. В течение второго тайма команды активно атаковали, и на 71-й минуте Славинский вернул преимущество хозяевам. Когда казалось, что Реал Фарма удержит победу, Савин установил окончательный счет 2:2, обеспечив гостям заслуженное очко.

Куликов добился важной выездной победы над Нивой Винница со счетом 2:0, продемонстрировав результативный футбол. Шарабура вскрыл ворота хозяев на 28-й минуте, определив характер всего поединка. Волков в начале второй половины встречи удвоил отрыв, фактически поставив точку в борьбе за три очка. Винницкая команда не смогла противостоять эффективным действиям соперника, который уверенно контролировал течение матча до финального свистка. Благодаря этой победе Куликов набрал 26 очков и возглавил группу А, обогнав на два балла Полесье-2.

Александрия-2 вырвала драматическую победу над Чайкой 2:1 в фантастической концовке матча. Первый тайм прошел в позиционной борьбе без забитых мячей, команды играли на опережение и избегали рискованных действий. После перерыва Куделин вывел гостей вперед, поставив хозяев в сложное положение. Молодежная команда «горожан» долго штурмовала ворота соперника без результата, пока Черныш не восстановил паритет в конце основного времени. А уже на 93-й минуте Базаев стал героем матча, забив победный гол и принеся команде три важных очка.

Колос-2 добился убедительной победы над Черноморцем-2 со счетом 2:0, доминируя на поле в течение значительной части встречи. В первом тайме ковалевцы имели территориальное преимущество, но их атаки не приносили конкретного результата, и соперники отправились на перерыв при нулевой ничьей. После восстановления игры хозяева активизировались – на 58-й минуте Колесник пробил оборону одесситов и открыл счет. Забитый мяч переломил ход матча, и Басов на 69-й минуте закрепил успех хозяев, установив окончательный счет 2:0.

После этого тура Колос-2 набрал 29 очков и сравнялся с Тростянцем на вершине турнирной таблицы группы Б. Александрия-2 с 22 очками занимает четвертую позицию, тогда как Чайка (20 очков) расположилась на шестом месте.

Вторая лига, 13-й тур

Группа А

Реал Фарма – Буковина-2 2:2

Голы: Фабер, 8, Славинский, 71 – Князев, 11 (пен.), Савин, 77

Нива Винница – Куликов 0:2

Голы: Шарабура, 28, Волков, 48

Группа Б

Александрия-2 – Чайка 2:1

Голы: Черныш, ``` 90, Базаев, 90+3 – Куделин, 47

Колос-2 – Черноморец-2 2:0

Голы: Колесник, 58, Басов, 69