Сергей Стаднюк

Полесье одержало волевую победу над Колосом в контрольном матче, во время отсутствия встреч чемпионата Украины.

Заполняя международную паузу, житомиряне и ковалевцы сыграли контрольный поединок в воскресенье, 12 октября, в Житомире в рамках подготовки к баталиям УПЛ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу волков, которые продемонстрировали характер и умение побеждать после неудачного старта.

После первого тайма ковалевцы были впереди с минимальным счетом. Единственный мяч провел Александр Демченко, классным ударом головой замкнув навес Даниила Алефиренко с правого фланга. Колос контролировал игру и выглядел увереннее, держа минимальное преимущество перед перерывом.

Но во втором тайме команда Руслана Ротаня сумела переломить ход встречи и одержать волевую победу. Голами за Полесье отметились Данило Бескоровайный, который восстановил равновесие в матче, и Александр Филиппов, который принес житомирянам победу в этом товарищеском противостоянии.

Контрольный матч

Полесье – Колос 2:1

Голы: Бескоровайный, Филиппов (второй тайм) – Демченко (первый тайм)

Сегодня также сыграл второй состав Полесья, возглавив турнирную таблицу.