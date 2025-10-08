Сергей Стаднюк

Футболисты Полесья возобновят тренировки 8 октября, а 12-го проведут в Житомире контрольный матч с Колосом во время международной паузы в чемпионате. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, главный тренер Руслан Ротань планирует дать больше игровой практики резервистам, так как часть основных исполнителей находится в расположении сборных. Георгий Бущан, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Михайличенко и Владислав Велетень вызваны в национальную команду. Тогда как Максим Мельниченко и Ярослав Караман играли на чемпионате мира U-20 в Чили. Хотя в ночь на 8 октября подопечные Дмитрия Михайленко вылетели с турнира от Испании на стадии 1/8 финала (0:1).

Из-за травм пока не готовы выйти на поле Борис Крушинский, а также бразильские легионеры Лукас Тейлор и Жоао Виалле. В настоящее время Полесье занимает четвертое место в УПЛ, имея в своем активе 15 очков.

Напомним, во время международной паузы будет проводиться европейская квалификация на чемпионат мира-2026. Сборная Украины сыграет против Исландии и Азербайджана.