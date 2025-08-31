Помощник главного тренера ковалёвского Колоса Олег Шелаев поделился впечатлениями после минимальной победы своей команды над Эпицентром (1:0) в поединке четвертого тура УПЛ.

«Эпицентр хотел отыграться. Игра была сложной, поэтому до последней секунды надеялись на победу. Рано или поздно команды, которые вышли из Первой лиги, наберутся опыта, крепости и станут крепким «орешком» для всех. Сергей Николаевич настраивал их, им нужны очки.

Автогол? Иногда кажется, что это несправедливо, но это спорт. Есть те, кто побеждает, те, кто проигрывает, и в этом суть игры. Мы наработали на забитый гол, было много стандартов и предпосылок. Хорошо играли во 2-м тайме, и этот гол как награда.

Новичок Ойевуси? Он может играть и крайнего нападающего, но когда нужно – он сыграет защитника. Нам нужны игроки, которые могут закрыть любую позицию и помочь команде в любой момент. Игроки, которые выходят на замену – на 1, 2 или 5 минут – очень ценны для команды.

Планы на международную паузу? Готовиться дальше, надеяться, работать, быть скромными. Мы не очень хорошо выступили в Кубке и подвели болельщиков и себя. Настроение было не очень. Хотим играть с вдохновением», – сказал Шелаев для УПЛ-ТВ.