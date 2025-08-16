Павел Василенко

Вингер Колоса Владислав Велетень продлил контракт с ковалёвцами, сообщает официальный сайт ковалёвского клуба.

По данным Transfermarkt, новое соглашение 22-летнего футболиста с Колосом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Этим летом Велетня связывали с интересом Зюлте-Варегема (Бельгия), а также Динамо, в котором Влад начинал свой путь в футболе.

Велетень перешел в Колос в начале сезона 2021/2022 и уже провел 72 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.

16 августа Колос в третьем туре УПЛ сыграет против Карпат (15:30).