Колос подписал новый контракт с лидером команды
Известны детали соглашения
около 1 часа назад
Владислав Велетень (справа).Фото - ФК Колос
Вингер Колоса Владислав Велетень продлил контракт с ковалёвцами, сообщает официальный сайт ковалёвского клуба.
По данным Transfermarkt, новое соглашение 22-летнего футболиста с Колосом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Этим летом Велетня связывали с интересом Зюлте-Варегема (Бельгия), а также Динамо, в котором Влад начинал свой путь в футболе.
Велетень перешел в Колос в начале сезона 2021/2022 и уже провел 72 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.
16 августа Колос в третьем туре УПЛ сыграет против Карпат (15:30).
Поделиться