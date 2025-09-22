Сергей Стаднюк

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о травме полузащитника Ари Моуры в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ У вас есть два нападающих — Итодо и Мба, которые хорошо борются за мяч. Как выбираете между ними?

Вони працюють, є конкуренція між ними за місце на полі. Хоча вони — друзі, добре спілкуються між собою. Ми враховуємо специфіку суперника і обираємо того, хто краще підходить на конкретну гру. Младен Бартулович

❓ Моур покинул поле из-за повреждения. Есть ли уже понимание что с ним?

Так, він отримав ушкодження. Ми ще не знаємо, що саме сталося, але сподіваємося, що все буде гаразд. Бо вже другий матч поспіль наші гравці отримують травми — і не хочеться, щоб ця тенденція тривала. Младен Бартулович

Также Бартулович подвел итоги матча против Полтавы.