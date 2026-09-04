Павел Василенко

Кривбасс объявил о подписании свободного агента. В криворожский клуб перебрался форвард сборной Танзании Киприан Качвеле.

21-летний игрок оформил контракт на четыре года, сообщает официальный сайт Кривбасса.

Киприан является воспитанником ФК Азам Дар-эс-Салам, Танзания (до 2023 года). В 2022 помог команде U-17 выиграть местный чемпионат, став лучшим бомбардиром с 14 голами. За первую команду Азама дебютировал в 18 лет. Через год переехал в Канаду, перейдя в Ванкувер Уайткэпс.

Карьера футболиста

Азам Дар-эс-Салам, Танзания (2023) – 3 матча/3 гола, Ванкувер Уайткэпс 2 Ванкувер, Канада (2023-2026) – 39/11 (2 ассиста), Ванкувер Уайткэпс Ванкувер, Канада (2024) – 2, Галифакс Вондерерс Галифакс, Канада (2026) – 16/2.

В прошлом сезоне Качвеле был одним из лидеров Ванкувер Уайткэпс – 19 матчей, 7 голов, 5 ассистов.

Сборная Танзании (с 2024 года) – 2 матча; U-20 (2025) – 4.

На данный момент Кривбасс занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своём активе четыре очка после четырех туров.