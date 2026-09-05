Кривбасс арендовал украинского защитника из европейского клуба
Футболист вернулся на родину
Фото - ФК Кривбасс
Криворожский Кривбасс арендовал у венгерского Дебрецена 22-летнего украинского защитника Вячеслава Кульбачука.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа, сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Кульбачук является воспитанником Черноморца и с начала полномасштабного вторжения выступал в Венгрии и Литве.
После четырех туров УПЛ Кривбасс занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре балла. Сегодня криворожская команда играет против Колоса.
Поделиться