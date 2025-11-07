Колос вырвал волевую победу в матче с Кудривкой
Команда Руслана Костышина перевернула ход встречи во втором тайме
около 2 часов назад
Кудрівка - Колос. Фото: Кудрівка
В 12-м туре Украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на выезде одержал победу над Кудривкой со счетом 3:1.
Счет в первом тайме на 35-й минуте открыл Андрей Сторчоус.
Команда Киевской области во втором тайме бросилась отыгрываться и смогла сравнять счет: с пенальти отличился Аринальд Ррапай.
На 81-й минуте Колос вышел вперед благодаря голу Юрия Климчука, а итоговый результат закрепил опытный Андрей Цуриков.
УПЛ. 12-й тур
Кудривка – Колос – 1:3
Голы: Сторчоус, 35 – Ррапай, 69 (пен.), Климчук, 81, Цуриков, 85