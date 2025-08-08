Предсезонная подготовка Челси началась с неприятной новости — центральный защитник Ливай Колвилл получил разрыв передней крестообразной связки во время первой тренировки после возвращения с клубного чемпионата мира.

Футболист уже перенес успешную операцию и начал курс реабилитации на базе клуба в Кобеме. Врачи прогнозируют, что восстановление займет от шести до девяти месяцев, поэтому игрок пропустит большую часть сезона 2025/26.

В прошлом сезоне Колвилл был ключевой фигурой защиты, проведя 43 матча и помогая команде завоевать титул клубного чемпиона мира.

Главный тренер Челси Энцо Маэска уже рассматривает варианты усиления обороны. К команде присоединился защитник Йоррель Гато из Аякса, а также есть внутренние резервы — Весси Фофана, Бенуа Бадиашиле и Трево Чалоба.