Сергей Разумовский

В 15-м туре итальянской Серии А Фиорентина на выезде уступила Сассуоло.

Гости имели территориальное преимущество. Фиорентина вышла вперед уже на 9-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Мандрагоры. Но хозяева очень быстро перехватили инициативу и ответили серией результативных атак.

На 14-й минуте Вольпато сравнял счет. А уже в добавленное к первому тайму время Мухаремович вывел Сассуоло вперед. После перерыва Коне сделал счет 3:1, четко наказав соперника за ошибки в обороне. Несмотря на то, что Фиорентина владела мячом около 60% времени, именно Сассуоло нанес больше ударов и значительно лучше использовал свои моменты.

Уже в четверг, 11 декабря, «фиалки» проведут важнейший матч против киевского Динамо на общем этапе Лиги конференций. Для украинского клуба это будет ключевая встреча в борьбе за выход в плей-офф: бело-синим необходимо взять как минимум одно очко, чтобы сохранить реальные шансы на продолжение еврокубкового пути. На фоне проблем Фиорентины этот поединок обещает быть принципиальным и напряженным для обеих команд.

К вашему вниманию обзор матча.

Фиорентина до сих пор не имеет ни одной победы в этом розыгрыше Серии А и с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице. Сассуоло (20) – восьмое.

Серия А, 15-й тур

Сассуоло – Фиорентина 3:1

Голы: Вольпато, 14, Мухаремович, 45+1, И. Коне, 65 – Мандрагора, 9 (пен.)