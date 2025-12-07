Сергей Разумовский

В 15-м туре итальянской Серии А на «Бентегоди» Верона одержала победу над Аталантой со счетом 3:1. Хозяева открыли счет на 29-й минуте благодаря точному удару Белгали, а через восемь минут Джоване удвоил преимущество после рикошета, который дезориентировал Карнезекки.

Аталанта создала несколько возможностей в первом тайме, в частности благодаря активности Дзаппакосты и Де Кетеларе, однако Монтипо и защитники Вероны своевременно спасали команду. В начале второй половины бельгийский полузащитник снова был близок к голу, но вратарь хозяев вновь вытянул сложный мяч.

На 71-й минуте возникли споры по поводу возможного пенальти для Аталанты, а уже в следующей атаке Верона увеличила счет до 3:0 благодаря Бернеду. После удара Скамакки мяч попал в каркас ворот, но после VAR арбитр назначил пенальти за игру рукой. Форвард уверенно его реализовал, установив финальный счет 3:1.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча.

Аталанта осталась с 16 очками в турнирной таблице и опустилась на 12-е место. Верона (9) отделилась от последней Фиорентины (6).

Серия А, 15-й тур

Верона – Аталанта 3:1

Голы: Белгали, 28, Джоване, 36, Бернед, 71 – Скамакка, 81 (пен.)

Верона: Монтипо, Нуньес, Нельссон, Белла-Котчап, Белгали (Кастанос 90+1), Ниассе (Ойегок 88), Аль-Мусрати, Бернед, Фрезе (Валентини 90+2), Джоване (Харруи 88), Москера (Сарр 79)

Аталанта: Карнезекки, Джимсити, Хиен, Коссуну (Колашинац 46), Дзаппакоста (Залевски 61), Де Роон, Эдерсон (Пашалич 61), Белланова, Де Кетеларе (Самарджич 70), Лукман, Крстович (Скамакка 46)

Предупреждения: Нельссон 45, Фрезе 50 – Де Роон 65