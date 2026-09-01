Павел Василенко

Трабзонспор официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фатихом Текке. Турецкий специалист возглавлял команду в течение последних полутора лет, однако серия неудачных результатов вынудила клуб пойти на радикальный шаг.

В прошлом сезоне Текке сумел привести Трабзонспор к третьему месту в турнирной таблице Суперлиги, а также завоевать Кубок Турции. Однако новый сезон команда начала значительно хуже, а последние результаты окончательно пошатнули позиции наставника.

Особенно болезненным стало поражение от венгерского Ференцвароша со счетом 0:4. После этого Текке даже подал в отставку, но руководство клуба тогда не приняло его решение. Впрочем, вскоре ситуация изменилась.

В понедельник Трабзонспор проиграл Амеду со счетом 1:2 в чемпионате Турции. Это поражение, очевидно, стало последней каплей для руководства клуба.

Летом команда получила серьезное финансовое подкрепление и сделала ставку на дорогие приобретения. Среди новичков оказался и звездный полузащитник Мохамед Салах.

За Трабзонспор выступают двое украинцев – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.