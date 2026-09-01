Команда украинцев на европейском чемпионате осталась без тренера
Клуб уволил тренера после разгромного поражения и провала в чемпионате
Трабзонспор официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фатихом Текке. Турецкий специалист возглавлял команду в течение последних полутора лет, однако серия неудачных результатов вынудила клуб пойти на радикальный шаг.
В прошлом сезоне Текке сумел привести Трабзонспор к третьему месту в турнирной таблице Суперлиги, а также завоевать Кубок Турции. Однако новый сезон команда начала значительно хуже, а последние результаты окончательно пошатнули позиции наставника.
Особенно болезненным стало поражение от венгерского Ференцвароша со счетом 0:4. После этого Текке даже подал в отставку, но руководство клуба тогда не приняло его решение. Впрочем, вскоре ситуация изменилась.
В понедельник Трабзонспор проиграл Амеду со счетом 1:2 в чемпионате Турции. Это поражение, очевидно, стало последней каплей для руководства клуба.
Летом команда получила серьезное финансовое подкрепление и сделала ставку на дорогие приобретения. Среди новичков оказался и звездный полузащитник Мохамед Салах.
За Трабзонспор выступают двое украинцев – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.