Тренер Трабзонспора назвал главный козырь Малиновского
Специалист высказался об украинце
Главный тренер турецкого Трабзонспора Фатих Текке обратился к своим футболистам и Руслану Малиновскому во время теоретического занятия по штрафным ударам украинца.
«Если бы меня спросили: «Тренер, зачем вы подписали Руслана?», я бы в первую очередь ответил: «Он невероятно хорошо выполняет штрафные удары». А вы же не дали ему пробить даже ни разу.
Я ошибаюсь, Руслан? Скажи им: «Я пробью», скажи: «Дайте мне». Скажи: «Расступитесь», скажи: «Я пробью, расступитесь». Скажи: «Здесь есть Руслан»», – заявил тренер Трабзонспора в видео от haber7.com.
Малиновский в этом сезоне провел за Трабзонспор четыре матча (223 минуты), результативными действиями не отличился.
В следующем матче команда украинца будет гостить у Амедспора в рамках третьего тура Суперлиги в понедельник, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.