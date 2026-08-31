Главный тренер турецкого Трабзонспора Фатих Текке обратился к своим футболистам и Руслану Малиновскому во время теоретического занятия по штрафным ударам украинца.

«Если бы меня спросили: «Тренер, зачем вы подписали Руслана?», я бы в первую очередь ответил: «Он невероятно хорошо выполняет штрафные удары». А вы же не дали ему пробить даже ни разу.

Я ошибаюсь, Руслан? Скажи им: «Я пробью», скажи: «Дайте мне». Скажи: «Расступитесь», скажи: «Я пробью, расступитесь». Скажи: «Здесь есть Руслан»», – заявил тренер Трабзонспора в видео от haber7.com.