Павел Василенко

Полузащитник Трабзонспора Руслан Малиновский получил повреждение. Медицинский штаб турецкого клуба уже начал необходимое лечение футболиста, сообщила прессслужба.

33-летний хавбек почувствовал боль во внутренней части левого колена после удара. Обследование и МРТ выявили значительный отек тканей и кости.

В настоящее время Трабзонспор не сообщил точных сроков восстановления украинского полузащитника. Также неизвестно, сможет ли он принять участие в ближайшем матче.

В нынешнем сезоне опытный хавбек успел сыграть за Трабзонспор четыре матча. Всего украинец провел на поле 223 минуты, однако результативными действиями пока не отметился.