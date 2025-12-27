Голкипер ФК Бельцы и молодежной сборной Молдовы U-21 Артур Назарчук заинтересовал неназванный клуб УПЛ, сообщает Media Sport.

Один из украинских клубов ведет переговоры о игроке. Интерес к голкиперу есть из чемпионатов Румынии и Казахстана.

Воспитанник Бельцев выступает за основную команду с июля 2021 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей: 17 пропущенных, пять "сухих" матчей.

Transfermarkt оценивает стоимость Назарчука в 150 тысяч евро.

