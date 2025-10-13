Павел Василенко

Итальянский Ювентус готовит громкую атаку на трансфер Эндрика, 19-летнего бразильского таланта мадридского Реала. Об этом информирует Goal.com.

После сложного дебютного сезона на «Сантьяго Бернабеу» юный форвард столкнулся с нехваткой игрового времени. Если при Карло Анчелотти он еще имел шансы проявить себя, то под руководством Хаби Алонсо ситуация только ухудшилась.

В этом сезоне Эндрик еще не выходил на поле ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов, что может подтолкнуть его к переходу в Серию А уже в январе.

Ювентус интересовался юным нападающим еще летом, как и несколько клубов из Англии, Италии, Испании и Германии. Однако мадридцы не спешили отпускать свою перспективную звезду.

Сам Эндрик стремится получать стабильную игровую практику, чтобы вернуть доверие Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии, и попасть в ее состав на чемпионат мира-2026.