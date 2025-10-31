Тренер Байера — перед матчем с Баварией: «Ни одна команда не является непобедимой»
Каспер Юльманн намерен остановить рекордную серию мюнхенцев
18 минут назад
Каспер Юльманн готов бросить вызов Баварии перед субботним матчем. Под руководством Венсана Компани мюнхенский клуб установил новый рекорд, одержав 14 побед подряд во всех соревнованиях, включая безупречную серию в Бундеслиге.
Несмотря на впечатляющую форму Баварии и отрыв Леверкузена в семь очков, Юльманн сохраняет решимость. Датский тренер, который вывел свою команду на серию из шести матчей без поражений в лиге, заявил, что его футболисты не поедут в Мюнхен с мыслью о поражении.
Юльманн отметил, что разрыв с лидером велик, но его цель — сократить дистанцию и показать, что чемпионскую команду можно остановить.
«Ни одна команда не является непобедимой. Я никогда не выхожу на игру с таким настроением», — заявил Юльманн.
