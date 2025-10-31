Каспер Юльманн готов бросить вызов Баварии перед субботним матчем. Под руководством Венсана Компани мюнхенский клуб установил новый рекорд, одержав 14 побед подряд во всех соревнованиях, включая безупречную серию в Бундеслиге.

Несмотря на впечатляющую форму Баварии и отрыв Леверкузена в семь очков, Юльманн сохраняет решимость. Датский тренер, который вывел свою команду на серию из шести матчей без поражений в лиге, заявил, что его футболисты не поедут в Мюнхен с мыслью о поражении.

Юльманн отметил, что разрыв с лидером велик, но его цель — сократить дистанцию и показать, что чемпионскую команду можно остановить.

«Ни одна команда не является непобедимой. Я никогда не выхожу на игру с таким настроением», — заявил Юльманн.

Матч Бавария - Байер состоится 1 ноября и начнется в 19:30.