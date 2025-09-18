Главный тренер Баварии Венсан Компани подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против (2:3). Его слова приводит УЕФА.

Это была очень напряженная игра, именно так я ее воспринимал с боковой линии. Ребята прекрасно провели время на поле и заслужили победу. Мы уже сталкивались с сильными соперниками в этом сезоне: Тоттенхэм, Штутгарт и Лейпциг.

Конечно, мы понимаем, что Челси – это победители КЧС. Я счастлив, что Баварии удалось сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут, мы продемонстрировали свою игру и не теряли фокус.

Надо было играть агрессивно, не оставляя слишком много пространства, и не проигрывать много единоборств. Мы отлично с этим справились и движемся дальше.

В некоторые моменты мне даже казалось, что игроки с удовольствием создавали моменты. В этом поединке футболисты Баварии не могли позволить себе ни одного спада, ни одной ошибки, поскольку угроза и уровень Челси всегда очень высоки.

Нам нужно продолжать стремиться к новым победам. Я не заглядываю слишком далеко вперед. Мы сыграли только одну игру из восьми. Это была хорошая работа, однако теперь время перевернуть страницу, - подытожил Компани.