Компания: «Отлично справились с Челси»
Бавария испортила лондонцам камбэк в Лиге чемпионов
около 1 часа назад
Главный тренер Баварии Венсан Компани подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против (2:3). Его слова приводит УЕФА.
Это была очень напряженная игра, именно так я ее воспринимал с боковой линии. Ребята прекрасно провели время на поле и заслужили победу. Мы уже сталкивались с сильными соперниками в этом сезоне: Тоттенхэм, Штутгарт и Лейпциг.
Конечно, мы понимаем, что Челси – это победители КЧС. Я счастлив, что Баварии удалось сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут, мы продемонстрировали свою игру и не теряли фокус.
Надо было играть агрессивно, не оставляя слишком много пространства, и не проигрывать много единоборств. Мы отлично с этим справились и движемся дальше.
В некоторые моменты мне даже казалось, что игроки с удовольствием создавали моменты. В этом поединке футболисты Баварии не могли позволить себе ни одного спада, ни одной ошибки, поскольку угроза и уровень Челси всегда очень высоки.
Нам нужно продолжать стремиться к новым победам. Я не заглядываю слишком далеко вперед. Мы сыграли только одну игру из восьми. Это была хорошая работа, однако теперь время перевернуть страницу, - подытожил Компани.
