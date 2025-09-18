Мюнхенская Бавария накануне одержала победу над лондонским Челси в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

После финального свистка наставник красных Венсан Компані прокомментировал выступление своей команды и отметил ключевые моменты успеха.

«Это была очень напряженная игра — именно так я ее воспринял с моей стороны. Ребята повеселились на поле и заслужили победу.

Мы уже столкнулись с серьезными соперниками в этом сезоне: Тоттенхэм в предсезонной подготовке, Штутгарт и Лейпциг. Но, конечно, мы знаем, что Челси — победители Клубного чемпионата мира. Другой уровень.

Сегодня концентрация была очень хорошей, мы играли в свою игру и не теряли фокуса. Было важно быть агрессивными, не оставляя слишком много пространства для противников и не проигрывать много дуэлей. Мы хорошо с этим справились и должны продолжать в том же духе.

Слова Марески о удалении для Та? Я на самом деле хотел бы увидеть фол с другой стороны. Возможно, я был предвзят. Я думал, что нашего игрока потянули за футболку, и он пытался освободиться. Его поворачивали, а как защитник, твой естественный инстинкт — сбросить соперника. Я не думаю, что это была такая уж большая причина для красной карточки.

Кейн? Мне нечего сказать о том, что все могут сами увидеть. Что я могу тут сказать? Следите за его игрой. Смотрите, как он прессингует, помогает команде возвращать мяч.

Поэтому для него важно, если он уже тратит столько энергии, получать вознаграждение и шансы забивать голы. Мы можем говорить о таланте и качестве, но я постоянно выделяю именно эту сторону, потому что нужно много упорной работы, чтобы быть на том уровне, где он сейчас», — заявил бельгийский специалист.